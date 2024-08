Niewyobrażalny finisz Polki z siódmej pozycji. Po wicemistrzostwo świata

To już czwarty medal dla Polski w lekkoatletycznych mistrzostwach świata U-20: po srebrnych sztafety mieszanej 4x400 m i Huberta Trościanki w dziesięcioboju, a także brązowym Julii Adamczyk w skoku w dal. I patrząc na przebieg rywalizacji - chyba najbardziej niespodziewany. Bo choć występu Wiktorii Gadajskiej w finale rywalizacji na 400 m przez płotki mogliśmy się spodziewać, to jednak medal wydawał się bardzo trudy do "wyrwania".

