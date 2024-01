Niewiarygodny rekord świata w Walencji. Czegoś takiego ludzie nie widzieli

O tym, że Ngetich będzie w końcu w stanie "zmierzyć się" z rekordem świata należącym do Etiopki Yalemzerf Yehualaw , było już wiadomo od jakiegoś czasu. Styl, w jakim młoda Kenijka dokonała tej sztuki, jest jednak nieprawdopodobny .

Młoda Kenijka już biegała bardzo szybko, ale nie aż tak szybko. Raz jednak... trasa okazała się za krótka

Wydawało sie, że to będzie najlepszy wynik na dłuższy czas, a przypomnijmy, że chodzi tu o biegi uliczne, w nich dystans podaje się właśnie w kilometrach. Dla odróżnienia - na stadionie biegaczki i biegacze rywalizują na 10000 metrów. Zresztą nawet tam rekord świata jest gorszy od tego z dzisiaj - Letesenbet Gidey pokonała ten dystans na stadionie w Hengelo latem 2021 roku w 29:01.03 .

Tyle że młoda Kenijka pokazywała już od jakiegoś czasu, że w krótkim czasie może stać się dominatorką na tym dystansie. Świetnie prezentowała się już w biegach przełajowych, była w czołówce rywalizacji na 10000 m podczas sierpniowych mistrzostw świata w Budapeszcie. Tam dotarła do mety szósta, ale nie była w stanie rywalizować na sprinterskim finiszu z Gudaf Tsegay czy Gidey. Później zeszła już poniżej 29,5 minuty w rumuńskim Brasovie, ale okazało się, że trasa tego biegu była za krótka o 25 metrów i wynik nie został oficjalnie uznany. Ale co się odwlecze... Dwa miesiące temu wygrała zawody Urban Trail de Lille - wynik we Francji (29:26) był już "regulaminowy".