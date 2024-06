Niewiarygodne 49.46 na 400 metrów, nowa rywalka Kaczmarek. Godzinę wcześniej płakała, zamknięta

Natalia Kaczmarek do swojego startu w Paryżu może przygotowywać się w wielkim spokoju, minimum olimpijskie osiągnęła już w zeszłym roku, nie jest one zresztą, patrząc z perspektywy naszej mistrzyni Europy, zbyt wyśrubowane - to 50,95 s. Szkoda tylko, że ta sztuka nie udała się dotąd żadnej innej Polce, a do zakończeni kwalifikacji zostało już tylko kilka dni. Podopieczna Marka Rożeja spokojnie szlifuje formę, w czwartek w Bydgoszczy wygrała Memoriał Ireny Szewińskiej w świetnym czasie 49.86 s, w niedzielę w Poznaniu pobiła rekord życiowy na 200 m - nowy to 22.70 s.

