Nietypowa "przeszkoda" w finale mistrzostw świata

Do nietypowego zdarzenia doszło podczas finałowego biegu na 3000 metrów z przeszkodami na mistrzostwach świata w Eugene. Biegacze mieli do pokonania dodatkową "przeszkodę", bo jeden z kamerzystów tak się zagapił, że nie zdążył zejść z bieżni i zawodnicy musieli go omijać.

Zdjęcie Bieg na 3000 metrów z przeszkodami / ERIK S. LESSER / PAP