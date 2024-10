Na razie mam problem, kiedy się trzeba gdzieś podpisać. Myślę, że to jest jednak kwestia przyzwyczajenia. Dla mnie to coś nowego w życiu, a od ślubu minął niespełna miesiąc. Myślę, że się przyzwyczaję, a swoimi startami będę w stanie też przyzwyczaić kibiców do nowego nazwiska

~ powiedziała Bukowiecka w rozmowie z Interia Sport.