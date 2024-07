Niespodziewane wyznanie Pii Skrzyszowskiej. Ta miłość znowu wróciła

Poziom na wysokich płotkach jest tak wysoki, że najpewniej do awansu do finału trzeba będzie pobić rekord życiowy. Ten od tego roku wynosi u 23-latki 12,42 sek. To wynik tylko o 0,06 sek. gorszy od 44-letniego rekordu Polski Grażyny Rabsztyn .

Pia Skrzyszowska: nie chcę się zatrzymywać

Cieszy mnie to, że odnalazłam ponownie moją miłość do płotków. Po mistrzostwach Europy emocje mnie trzymały i byłam taka nieswoja. Była satysfakcja, ale chciałam coś z tym jeszcze zrobić. W mistrzostwach Polski pobiegłam też na 100 metrów i zdobyłam srebrny medal, ale po tym starcie zorientowałam się, że jednak płotki są fajniejsze. Po raz pierwszy od dawna zatęskniłam za płotkami, bo na nich coś się jednak dzieje

- Z pewnością mobilizuję dziewczyny, ale one też mobilizują mnie. Kiedy dziewczyny schodzą poniżej 13 sekund, to wiem, że nie mogę pobiec sobie na spokojnie. Musi to być konkretny bieg, bo drobne zawahanie i od razu mógłby się zrobić problem. Rzeczywiście płotki w naszym kraju wyrastają na jedną z czołowych konkurencji, a ja ciągle nie chcę się zatrzymywać - zakończyła Skrzyszowska, która nigdy nie biegała w finale światowej imprezy, ale liczy na to, że w Paryżu będzie przełamanie.