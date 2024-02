Anita Włodarczyk pojechała z polską ekipą do Budapesztu na Mistrzostwa Świata, jednak nie osiągnęła spektakularnych wyników. Utytułowana lekkoatletka została sklasyfikowana dopiero na 13. miejscu w eliminacjach rzutu młotem i nie awansowała do finału, co zaniepokoiło wielu kibiców. Kiedy emocje opadły, mistrzyni olimpijska w Podcaście Olimpijskim Interii oznajmiła prowadzącej program Aleksandrze Szutenberg, że nie ma powodów do zmartwień w sprawie jej formy. Zaznaczyła, że wciąż jest głodna sukcesów i celuje w kolejne medale.