Niesamowity thriller w wykonaniu Adrianny Sułek

Oprac.: Jakub Kędzior Lekkoatletyka

Niesamowity rollercoaster emocji zafundowała sobie i kibicom Adrianna Sułek. Polka, czwarta w rywalizacji siedmioboistek, do drugiego dnia zmagań wystartowała z poważną kontuzją, naderwanym mięśniem dwugłowym uda. Jakby tego było mało, spaliła dwie pierwsze próby w skoku w dal. Jednak, to co stało się dalej, było czymś niesamowitym!

Zdjęcie Adrianna Sułka na MŚ Eugene 2022 / AFP