Niesamowity rekord świata pobity. Sensacyjny 19-latek zadziwił wszystkich

Podczas akademickich zawodów SEC Championship w Fayetteville 19-letni Kanadyjczyk Christopher Morales Williams ustanowił nowy halowy rekord świata na 400 metrów, wynikiem 44,49! To wręcz sensacyjny rezultat, bowiem jego dotychczasowy rekord życiowy był o prawie sekundę gorszy. Co więcej, kanadyjski sprinter do tej pory nie osiągał wielkich sukcesów, nawet w swojej kategorii wiekowej nie był czołowym zawodnikiem.