Pia Skrzyszowska podczas halowych mistrzostw świata w Glasgow wywalczyła brąz w biegu na 60 m przez płotki, co jest dla niej dużym sukcesem. Polka po ogłoszeniu wyników dość ekspresyjnie zareagowała na końcowy rezultat, a swoje zachowanie wytłumaczyła po powrocie do ojczyzny. "Nie kontrolowałam swojej radości" wyznała zawodniczka, która po krótkim odpoczynku skupi się na przygotowaniach do sezonu letniego.