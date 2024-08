Niesamowite, Pia przed mistrzynią świata, razem z rekordzistką. I musiała czekać

Dwie rekordzistki świata, z hali i stadionu, aktualna mistrzyni świata, do tego jeszcze Amerykanka - z takimi przeciwniczkami Pia Skrzyszowska miała walczyć o dwa miejsca, gwarantujące miejsce w wielkim finale igrzysk olimpijskich. Musiało być szybko i bezbłędnie. Ale idealnie nie było, choć Polka walczyła do końca. Finiszowała trzecia, z takim samym czasem jak rekordzistka świata Tobi Amusan, co do tysięcznej - 12.548 s. Odpadła mistrzyni świata Danielle Williams. Pozostało czekanie. I po ostatniej serii okazało się, że Pii zabrakło trzech setnych.