Niesamowite, Natalia Kaczmarek znów z rekordem. Najlepszy wynik od 37 lat

Kapitalny start Natalii Kaczmarek w mistrzostwach Europy w Rzymie, nowy rekord Polski na 400 m - to zapamiętali przede wszystkim kibice. Ale też była druga strona na sam koniec: wielka pogoń za rywalkami w finale kobiecych sztafet, nieudana ostatnia prosta, pomoc medyczna zaraz po zawodach.

Ten nowy wynosi 22.70 s. To trzeci wynik w historii polskiej lekkoatletyki.

Natalia Kaczmarek wygrywa na nietypowym dla siebie dystansie. A to przecież... aktualna mistrzyni Polski

200 metrów to nie jest dystans obcy Natalii Kaczmarek, choć startuje na nim rzadko. W tym roku tylko raz, w styczniu w RPA, w trakcie zgrupowania. Wtedy pobiła historyczny wynik Ireny Szewińskiej n 300 m, na 200 też wyszło to nieźle (23.05 s). Szybciej biegła jednak rok temu w deszczowych mistrzostwach Polski w Gorzowie, wtedy 22.86 s dało jej złoto, po pasjonującym pojedynku z Krysciną Cimanouską. Tym razem pochodząca z Białorusi sprinterka nie miała jednak na finiszu za wiele do powiedzenia. Podobnie zresztą jak i inne rywalki.