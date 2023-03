Niesamowita wiadomość z Turcji do Polski. Wdzięczności nie ma końca

Napisy na bandach wokół bieżni, kir przy miejscu do przeprowadzania wywiadów telewizyjnych na żywo, symbol żałoby na niektórych akredytacjach, czy zbiórka pieniędzy przed halą - to tylko niektóre przykłady towarzyszące rozgrywanym w Stambule lekkoatletycznym halowym mistrzostwom Europy na to, że niedawne trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii jeszcze długo będzie towarzyszyło krajowi znad Bosforu. Burak Ercan, team attache polskiej reprezentacji, w pięknych słowach pokłonił się narodowi polskiemu, który prędko ruszył z pomocą.