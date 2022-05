Nieprzyjemne kulisy rozstania Andrejczyk z trenerem. "Zabrakło dużej klasy"

- Nie było to przyjemne rozstanie. Moim zdaniem zabrakło dużej klasy. Rozstaliśmy się, bo zdecydowałem, że przy takich standardach kultury i stosunków międzyludzkich nie będę pracował. Powiedziałem po prostu: dość - powiedział w rozmowie z Onetem Karol Sikorski.

Przypomnijmy, że krótko przed startem letniego sezonu lekkoatletycznego Maria Andrejczyk zaskoczyła swoich fanów rewolucyjnym posunięciem. Po 14-latach współpracy postanowiła pożegnać się z trenerem Karolem Sikorskim. Jej nowym szkoleniowcem został Petteri Piironen.

Polka dość szybko przeniosła się do Finlandii, gdzie rozpoczęła zajęcia z Piironenem. - Dla mnie to uwolnienie, wyzwolenie. Czuję się, jak nowa osoba. Jestem przeszczęśliwa, że taka zmiana nastała w moim życiu - mówiła w rozmowie z TVP Sport.

Były już trener Polki Karol Sikorski bardzo miło wspomina całe 14 lat pracy z Andrejczyk, ale kulisy rozstania, o których mówi w rozmowie z Onetem, nie są już jednak szczególnie przyjemne. - Byliśmy w Republice Południowej Afryki. Za nami były już prawie trzy tygodnie obozu. I wtedy zaiskrzyło. Nie wyobrażam sobie, bym po takim czymś mógł dalej współpracować z kimkolwiek w życiu. Chodzi tutaj o poziom kultury osobistej i słownictwo - żalił się.

- Może ktoś mógłby to sobie puścić mimo uszu, ale ja za długo pracuję jako nauczyciel w szkole, by sobie pozwolić na takie zachowanie. Po tym wszystkim skontaktowałem się z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, bo jestem przecież zatrudniony tam na kontrakcie, by zorientować się, czy mogę zakończyć współpracę z zawodniczką. Nie widziałem bowiem żadnych szans na jej kontynuowanie - dodawał Sikorski.

Maria Andrejczyk to srebrna medalistka igrzysk olimpijskich w Tokio i jedna z kandydatek do medalu na mistrzostwach świata w Eugene. W naszym kraju budzi wielkie emocje i należy do ulubionych zawodniczek kibiców, którzy uwielbiają ją między innymi za to, że nie wstydzi się okazywać emocji. Sam Sikorski podkreśla zresztą, że przeżył wraz z nią wspaniałą przygodę.