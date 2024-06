Nieprzyjemna sytuacja Polki w Rzymie. To się mogło źle skończyć

Magdalena Bokun w debiucie w lekkoatletycznych mistrzostwach Europy od razu awansowała do finału. Już w pierwszym skoku 28-latka zbliżyła się do rekordu życiowego, ale potem serce jej drżało, bo rywalki zaczęły ją przeskakiwać. Na szczęście odległość 6,65 m wystarczyła do finału.