Niepokonany od stycznia, niepokonany w finale. Szymański mistrzem świata

Gdy trzy tygodnie temu Jakub Szymański przebiegł w finale mistrzostw Polski 60 m przez płotki w 7.40 s, mimo drobnego zderzenia w trakcie rywalizacji z Damianem Czykierem, zapowiedział dwie rzeczy. Po pierwsze, że jeżeli poskłada wszystko w jedną całość, poprawi rekord Polski. A ten był tylko o jedną setną lepszy.

I dokonał tego kilka dni później, w Berlinie - przebiegł dystans w 7.37 s. Wyrównał osiągnięcia Dylana Bearda i Treya Cunninghama, a to przecież w Toruniu mieli być jego główni rywale w walce o złoto.

Tyle że półfinały wszystko zmieniły. Godzinę wcześniej Cunningham wygrał swoją serię w 7.35 s. To robiło wrażenie, po prostu musiało zrobić. Także na Szymańskim, choć on po finale powiedział, że ten decydujący bieg ma zupełnie inne prawa. I wiedział też, że biegnący obok Cunningham może mieć w tej sferze mentalnej pewne problemy.

Półfinały zmieniły jeszcze jedno. Beard wywalczył awans do finału, ale się w nim nie pojawił. Doznał kontuzji. Z gry o medale wypadł jeden z głównych kandydatów.

Halowe mistrzostwa świata. Jakub Szymański mistrzem świata w Toruniu

Szymański został poproszony przez Małgorzatę Hołub-Kowalik o podanie czasu, jaki chciałby uzyskać w finale. Zapisał go na karteczce, nasza wyśmienita specjalistka do 400 metrów powiedziała tuż przed biegiem, że to było 7.34 s.

Kuba był w stanie pobiec tak szybko, ale... miał najgorszy czas reakcji wśród finalistów - 0.162 s. I stracił tutaj, ale szybko to nadrobił. Biegli wielką ławą, ale już na dwa płotki przed końcem Polak prowadził. Minimalnie. Nie stracił później tego, nie zyskał też. Ale gołym okiem widać było, że to on jest pierwszy na mecie. Do złota wystarczyło "tylko" 7.40 s. A Cunningham nie zdobył nawet srebra, jeszcze pokonał go Enrique Llopis.

Jakub Szymański i Trey Cunningham Łukasz Gągulski PAP

Przez lata na tym dystansie dominował Grant Holloway. W tym roku rekordzista świata nie pojawił się w hali. I tytuł już nie pojedzie za ocean.

Szymański został trzecim europejskim mistrzem świata na tym dystansie.

Halowe mistrzostwa świata - 60 m przez płotki. Finał

1. Jakub Szymański (Polska) - 7.40 s

2. Enrique Llopis (Hiszpania) - 7.42 s

3. Trey Cunningham (USA) - 7.43 (.421) s

4. Demario Prince (Jamajka) - 7.43 (.430) s

5. Wilhelm Belocian (Francja) - 7.45 s

6. Shusei Nomoto (Japonia) - 7.49 s

7. Franco Le Roux (RPA) - 7.51 s

8. Lorenzo Simonelli (Włochy) - 7.52 s

Więcej informacji - wkrótce.

Jakub Szymański Rafał Oleksiewicz materiały prasowe

Switłana Dorsman - najlepsze akcje MVP meczu Developres Rzeszów - ŁKS Commercecon Łódź. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport