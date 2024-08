Niepokojące wieści z Paryża. Alarm bombowy przed wieczorną sesją

Stadion był pusty

Francuzi przygotowywali się na ewentualny atak już do długiego czasu. Igrzyska olimpijskie szczególnie w kontekście ostatnich niepokojów we Francji i Europie były naznaczone sporym ryzykiem ataku terrorystycznego. Parę mniejszych akcji już udaremniono.

Stadion już dostępny

Jak donosi Tomasz Kalemba z zespołu Interii, Stade de France jest już otwarty dla kibiców . Ochrona obiektu uważnie sprawdza jednak to, co jest wnoszone przez osoby wchodzące na trybuny. Trwają wciąż prace pirotechniczne przy metrze Saint Denis.

To oznacza, że o rozpoczęcie sesji wieczornej możemy być spokojni. Zawody rozpoczną się planowo. Francuzi bardzo dbają o to, by możliwie nie przesuwać wydarzeń sportowych. Zdaje się, że dzięki szybkiej reakcji i rozeznaniu służb i tym razem nie trzeba będzie niczego przekładać.