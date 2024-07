Niepokojące słowa polskiej lekkoatletki przed igrzyskami. To nie wróży dobrze

Chyba nie przesadzimy, jeśli już na wstępie stwierdzimy, że Krystyna Cimanowska powinna być wzorem do naśladowania dla młodych sportowców. Zawodniczka rodem z Białorusi przeszła w swoim życiu naprawdę wiele, ale za każdym razem pokonywała przeciwności losu i do dziś należy do szerokiej czołówki europejskich sprinterek. Prawdziwy zwrot akcji w karierze 27-latki wydarzył się podczas poprzednich igrzysk olimpijskich w Tokio. Z Japonii lekkoatletka nie wróciła już do kraju, w którym się urodziła. Bezpieczne miejsce znalazła w Polsce. Reklama

Nie był to jednak koniec jej problemów z białoruskimi władzami. Te nawet na odległość nie pozwalają jej na spokojne życie. Sportsmenka często porusza ten trudny temat w swoich mediach społecznościowych oraz w rozmowach z dziennikarzami. "Teraz już nie otrzymuję wiadomości z pogróżkami. Mam za to inny problem. Czasami na Instagramie ludzie piszą do mnie, że nie mogę startować na igrzyskach, bo nie urodziłam się w Polsce i nie jestem Polką. Ale ja ich blokuję" - mówiła niedawno na łamach "weszlo.com".

Krystyna Cimanowska szczerze o problemach zdrowotnych. Lekarze rozkładają ręce

Lekkoatletka niestety mierzy się też ostatnio z problemami natury sportowej. Jej tegoroczne wyniki dalekie są od idealnych, co nie jest dobrym prognostykiem przed rozpoczynającymi się w piątkowy wieczór igrzyskami olimpijskimi. Niepokojąco brzmią również niedawne słowa wypowiedziane w rozmowie z Mateuszem Puką z "WP SportoweFakty".

Niestety prześladują mnie w tym roku problemy zdrowotne. Wystarczy mocny trening, a następnego dnia budzę się z wysoką gorączką i osłabieniem całego organizmu. Ostatni raz problem powtórzył się po mistrzostwach Polski w Bydgoszczy (27-29 czerwca - przyp. red.). To zupełnie wybiło mnie z formy i spowodowało, że na mistrzostwach Europy nie byłam w dobrej dyspozycji ~ przekazała 27-latka.

Krystyna Cimanowska w dalszej części wywiadu niestety znów wróciła do swojej przeszłości. "Regularnie odwiedzam różnych lekarzy, ale większość z nich rozkłada bezradnie ręce. Wyniki mam dobre, w teorii nic mi nie jest, a jednak co chwilę mam gorączkę i nie mogę trenować. Coraz więcej wskazuje na to, że wracają do mnie skutki olbrzymiego stresu sprzed trzech lat" - dodała. Reklama

Cimanowska na pewno nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa

Kibicom pozostaje trzymać kciuki za to, by dobra forma wróciła jak najszybciej. W zawodniczce drzemie naprawdę ogromny potencjał.

