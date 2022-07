Nieoczekiwana decyzja! Mistrz olimpijski wycofał się z mistrzostw świata

O wycofaniu się Marcella Jacobsa poinformował lekarz włoskiej ekipy. Jak czytamy w oświadczeniu, Włoch poczuł ból mięśnia przywodziciela, który jednak pozwolił mu dokończyć eliminacje i nie przerywać startu. Dzięki temu Jacobs zakwalifikował się do półfinału. Nie wystąpi w nim jednak.

MŚ w Oregonie bez Marcella Jacobsa

Według komunikatu medycznego, po eliminacjach zdecydowano się we włoskiej ekipie na wykonanie statycznego i dynamicznego badania ultrasonograficznego w celu oceny reakcji komponentu mięśniowego. Badanie nie wykazało zmian w mięśniach, ale skurcz w przywodzicielu wielkim prawego uda był znaczny. Ponieważ jest to stan kliniczny, który może zagrażać integralności mięśni i prowadzić do kontuzji, postanowiono nie dopuścić do udziału Jacobsa w dzisiejszym wyścigu.

Marcell Jacobs rok temu w Tokio zdobył dwa złote medale w biegach na 100 metrów i w sztafecie. Zimą został także w Belgradzie mistrzem świata w hali. Był faworytem mistrzostw w Oregonie.