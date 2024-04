Niemka złapana na dopingu. Szokujące doniesienia, czeka ją surowa kara

O Sarze Benfares zrobiło się głośno w mediach podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Eugene w 2022 roku. Wielu sportowców narzekała wówczas na warunki, w jakich przyszło im startować. Wysokie temperatury dorzuciły swoje do rywalizacji. Na bieżn i doszło do dramatycznych scen z udziałem młodej reprezentantki Niemiec. Zawodniczka z trudem zdołała ukończyć półfinałowy bieg na 5000 metrów. Po przekroczeniu linii mety sportsmenka zemdlała. Do akcji błyskawicznie wkroczyły służby medyczne. 22-latka odzyskała po chwili przytomność, a medycy zabrali ją wózkiem inwalidzkim na kolejne badania.

Reklama