Niemal dwie sekundy. Epokowy bieg Polki w Bostonie. To rekord kraju

Grubo ponad trzy lata temu Klaudia Kazimierska wyjechała z Polski do Oregonu - zdecydowała się na studia na tamtejszej uczelni, co pozwalało jej też kontynuować karierę lekkoatletyczną. Chyba w najlepszych warunkach w Stanach, w świetnej grupie biegowej, na słynnym Hayward Field. I czyniła stałe postępy, zauważalne także za oceanem. Gdy kończyła zeszłego lata studia w Eugene, Amerykanie tam podkreślali: "nasza olimpijska".

Bo w igrzyskach olimpijskich w Paryżu dostała się do finału trudnej konkurencji, jaką jest bieg na 1500 metrów. Mimo że to Weronika Lizakowska w półfinale poprawiła rekord Polski, ona jednak odpadła. Kazimierska umie biec i szybko, i taktycznie, miała też trochę szczęścia.

Tego szczęścia nie potrzebowała już we wrześniu w Tokio - spisywała się znakomicie, dość pewnie awansowała do finału. A w nim zajęła siódma miejsce, z rekordem życiowym 3:57.95. To już czas godny światowej czołówki, choć jeszcze nie na poziomie Faith Kipyegon, Gudaf Tsegay czy Jessiki Hull.

Tyle że Klaudia jest wciąż "na dorobku", po studiach została w Stanach, podpisała zawodowy kontrakt z Nike. I choćby z tego powodu ciekawie zapowiadał się jej występ w Bostonie - w pierwszym poważnym "złotym" mityngu World Athletics.

Lekkoatetyka. Kapitalny początek sezonu Klaudii Kazimierskej. Nowy rekord Polski pod dachem padł w Bostonie

Bieganie w hali jest inne niż na stadionie, trudno o aż tak dobre czasy. To efekt częstszego pokonywania łuków, no okrążenie ma 200 metrów, trudniej się wyprzedza rywalki. Kazimierska zaś w Stanach raczej w hali nie biegała tego dystansu, dwa lata temu startowała głównie na milę. A rok temu, z powodu kontuzji, opuściła sezon zimowy.

Teraz w Bostonie faworytką była niespodziewana wicemistrzyni świata z Tokio - Kenijka Dorcus Ewoi. I to ona, albo Amerykanka Sinclaire Johnson, także finalistka ze stolicy Japonii, były na czele. A Polka zaczęła dość spokojnie, pod koniec stawki.

Klaudia Kazimierska na finiszu biegu w Bostonie. Wygrała Dorcus Ewoi

Po 700 metrach, przed połową dystansu, Polka przesunęła się na piąte miejsce, po kolejnym kółku była już czwarta. W stawce walczących o triumf zostało na dobrą sprawę sześć biegaczek, Klaudii ciężko było się "dobrać" do Amerykanki Gracie Morris. Zaatakowała ją na 250 metrów przed metą, ale rywalka skontrowała. A Polka nadrabiała jednak dystans po zewnętrznej.

W końcu Klaudia wyszła jednak na to trzecie miejsce, zostało ostatnie okrążenie. Prowadziła Ewoi, Polka chciała przyspieszyć, ale jednak dziura między Johnson a nią się powiększyła.

Na ostatniej prostej Klaudia musiała już tylko bronić trzeciego miejsca, z piątej szaleńczy sprint przypuściła zaś znana Australijka Sarah Billings. Zabrakło jej centymetra, może kilku. Bo to Polka obroniła podium, zajęła trzecie miejsce z przewagą... jednej setnej sekundy.

Ważniejszy był jednak czas - 4:01.78. Nowy halowy rekord Polski, poprzedni od 2003 roku należał do Lidii Chojeckiej (2:03.58). A to już naprawdę jest coś wielkiego.

Wygrała zaś Dorcus Ewoi - 4:01.22 - to najlepszy w tym roku wynik na świecie.

Wyniki rywalizacji na 1500 metrów w Bostonie:

1. Dorcus Ewoi (Kenia) - 4:01.22 (najlepszy czas na świecie)

2. Sinclaire Johnson (USA) - 4:01.30 (rekord życiowy)

3. Klaudia Kazimierska (Polska) - 4:01.78 (rekord kraju)

4. Sarah Billings (Austrlia) - 4:01.79

5. Gracie Morris (USA) - 4:02.12 (rekord życiowy)

6. Gabije Galvydte (Litwa) - 4:03.44 (rekord kraju)

7. Dani Jones (USA) - 4:03.54

8. Elsabet Amare (Etiopia) - 4:05.38

Klaudia Kazimierska ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER Reporter

