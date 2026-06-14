Niemal dwa metry, Nowicki pokonany przez Polaka. I to nie przez Fajdka

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Dwa lata temu polscy lekkoatleci przywieźli z mistrzostw Europy w Rzymie tylko dwa złote medale - zawisły na szyjach Natalii Kaczmarek, dziś już Bukowieckiej oraz Wojciecha Nowickiego. O formę sprinterki możemy być spokojni, za to mistrz olimpijski z Tokio wraca po wyleczeniu kontuzji. Pierwszy start zaliczył w Dreźnie, było niemal 75 metrów. A teraz przyszedł czas na drugi - w memoriale Zdzisława Furmanka. Razem z innymi kandydatami do występu w Birmingham.

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Wojciech Nowicki będzie w Birmingham bronić tytułu mistrza Europy, którym został w RzymieANDREAS SOLAROAFP

Dwa tygodnie temu Wojciech Nowicki wrócił do rywalizacji w rzucie młotem - czekał na to niemal 10 miesięcy. Musiał odpuścić mistrzostwa świata w Tokio - powodem była kontuzja, objawy dawały wiele do myślenia. - Obumarł mi mięsień, bo miałem uszkodzony nerw, noga zaczęła się zmniejszać w obwodzie. To była przyczyna wielu problemów - mówił niedawno nasz wybitny młociarz w programie "Lekkie Gadki" w TVP Sport.

Mimo 37 lat wrócił jednak na sportowe stadiony, wciąż - jak uważa - jest w stanie rzucać daleko. Choć obecne wyniki wskazują, że aby liczyć się w Europie, trzeba posyłać ponad 7-kilogramowy młot za linię 80. metra. A nawet dalej. W sobotę wieczorem w Los Angeles Francus Yann Chaussinand i Ukrainiec Mychajło Kochan uzyskali ponad 82 metry. A przecież to rywale naszych asów w walce o medale ME. Dodać można jeszcze Daniela Rabę, Bence Halasza, Volodymyra Myslyvčuka czy przede wszystkim - wicemistrza globu z Tokio Merlina Hummela.

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Na pierwszy start Pawła Fajdka, też będącego po kontuzji i zabiegu, wciąż czekamy. A Nowicki, który nie musi walczyć o kwalifikację do Birmingham, jako obrońca tytułu, wystąpił już po raz drugi. I - o dziwo - w Kielcach nie był wcale najlepszy.

17. Memoriał Zdzisława Furmanka. Wojciech Nowicki gwiazdą w konkursie młociarzy

Podopieczny trenerki Joanny Fiodorow pojawił się w stawce rywalizującej w memoriale Zdzisława Furmanka. I był faworytem, choć tak Dawid Piłat (75.40 m), jak i Marcin Wrotyński (76.72 m) rzucali już w tym roku dalej. Nowicki w Dreźnie uzyskał 74.52 m, ale aż trzy próby były ponad 73-metrowe.

Tymczasem dziś nasz gigant zaczął od rzutu na 70.61 m, a w drugiej serii poprawił się na 72.73 m. I wydawało się, że to dobry wstęp do tego, by wreszcie pojawiło się choćby 75 metrów. Tymczasem młot tak daleko nie latał.

Lekkoatleta w czerwonym stroju wykonuje rzut młotem na stadionie lekkoatletycznym podczas zawodów, młot znajduje się w powietrzu, wokół widoczne są zabezpieczające siatki oraz trybuny z publicznością.
Dawid PiłatLI JINGEast News

Poprawy już nie było, rywalizacja nie układała się także po myśli Wrotyńskiego. On miał tylko jeden mierzony rzut - 72.12 m z drugiej kolejki. Nie potwierdził więc świetnego wyniku uzyskanego osiem dni temu w Warszawie.

Najlepiej zaś wypadł Piłat - regularnie rzucający ostatnio po 74-75 metrów. Dziś długo prowadził z rezultatem 73.56 m z pierwszej kolejki, później poprawił się w piątej na 74.55 m. I to wystarczyło do triumfu.

W rywalizacji pań najlepsza okazała się Aleksandra Śmiech (68.85 m), trzecie miejsce zajęła Ewa Różańska (68.48 m), czwarte zaś - Katarzyna Furmanek (67.52 m). One walczą o nominację do Birmingham, na razie ma ją tylko Anita Włodarczyk. Na pierwszy konkurs czeka zaś wracająca po urodzeniu dziecka Malwina Kopron.

A w rywalizacji pań będą mogły wystąpić tylko trzy nasze zawodniczki.

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