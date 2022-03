Niemal bieg życia! Szymański w debiucie pokazał ogromny potencjał

Niespełna 19-letni Szymański w swoim debiucie na tak dużej seniorskiej imprezie pokazał się z jak najlepszej strony.

W półfinale o setną sekundy poprawił rekord życiowy, wskakując na czwarte miejsce w polskich tabelach historycznych w tej konkurencji.

Po udanych eliminacjach mówił, że "życiówka" na mistrzostwach świata byłaby spełnieniem marzeń i tego dokonał.

- Może nie był to bieg życia, bo uderzyłem w ostatni płotek, ale czułem się wyśmienicie na starcie. Po prostu aż mnie roznosiło - relacjonował. I to też pokryło się z tym, co zapowiadał. Mówił, że rano był trochę spięty, by na dzień dobry nie "dać ciała", ale popołudniu już przewidywał luz.

Reklama

- To wszystko, co mówiłem, się sprawdziło, czyli pojawiła się większa pewność siebie. Generalnie pora ranna nie jest dla mnie, teraz organizm się wybudził i był o wiele szybszy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. HMŚ w lekkoatletyce. Najciekawsze sobotnie wydarzenia na hali w Belgradzie. WIDEO © 2022 Associated Press

W porównaniu do 29-letniego Czykiera, który swoim występem w półfinale był rozczarowany, Szymański ma prawo być zadowolony. - Wiedziałem, że na finał są marne szanse i nie ma się co nastawiać, że od razu nie wiadomo co uda mi się zwojować. Zacznijmy od początku. Tym było tutaj dostanie się do półfinału, a może w przyszłym roku już będę meldował się w najważniejszych biegach - zapowiedział odważnie Szymański.

Artur Gac z Belgradu