Niemal 30 lat, pierwsze polskie złoto. European Athletics potwierdza

Zaistnieć w biegach długich - to duży wyczyn dla wszystkich zawodników spoza Afryki. Choć przykład Nadii Battocletti pokazuje, że jest to możliwe. 26-letnia Włoszka pokazała się w "domowych" mistrzostwach Europy w Rzymie w 20224 roku, ustrzeliła złoty dublet na 5000 i 10000 metrów. Później w Paryżu było olimpijskie srebro na dłuższym z dystansów, na finiszu ograła Sifan Hassan, przegrała jedynie z Beatrice Chebet. W MŚ w Tokio były dwa medale na tych dystansach - srebro i brąz, w HMŚ w Toruniu - złoto na 3000 metrów.

Miała być gwiazdą tego Pucharu Europy w La Spezia, ale nie doszła jeszcze do siebie po grypie. Koleżanki zastąpiły ją o tyle, że triumfowały w rywalizacji drużynowej. A indywidualnie Elisa Palmero wywalczyła brąz.

Wszystkie zaś zawodniczki zostały w cieniu Elżbiety Glinki. 32-letniej inżynier budownictwa, która jeszcze niedawno pracowała na etacie w biurze projektowym, a trenowała w wolnym czasie. Pierwsze "licencjonowane" starty zaliczyła zaś ledwie trzy lata temu.

Puchar Europy we Włoszech. Sensacyjny triumf Polki. Niedawno pracowała na etacie

Gdy w piątek europejska federacja zapowiadała rywalizację w La Spezii, postawiła Polkę jako... jedną z faworytek do triumfu. Mimo wątłego doświadczenia w mistrzowskich zmaganiach, choć ogromnego skoku jakościowego w dwóch ostatnich sezonach. Dość powiedzieć, że Glinka, rocznik 1993, swój rekord w półmaratonie sprowadziła niedawno w Warszawie do poziomu 1:09.25, a na 10 km, czyli poza stadionem - do 31:47. Tyle uzyskała na początku roku w Walencji.

Elżbieta Glinka w La Spezia

Zmagania w La Spezii zaczęła - tak się wydawało - dość wolno. Zawodniczki miały do pokonania 25 okrążeń, tempo nadawała przez ponad połowę dystansu Francine Niyomukunzi z Burundi, Polka traciła zaś na początku niemal 20 sekund. I stopniowo przyspieszała, poprawiając też pozycje. W połowie była już dziewiąta, strata wynosiła ponad 16 sekund. Ale po 7000 metrów - już druga, trzy sekundy za Włoszką Alessią Zarbo.

Taktyka Glinki okazała się perfekcyjna - na pięć okrążeń przed końcem minęła Włoszkę. I pomknęła po złoto. Czas 31:45.36 daje minimum na mistrzostwa Europy w Birmingham - to drugi w tym roku rezultat wśród Europejek. Jest też zaledwie o 1.85 s gorszy od rekordu Polski, który Karolina Jarzyńska ustanowiła 13 lat temu w Ostrawie.

Polka dołączyła do wielkich sław, bo Puchar Europy na 10000 metrów wygrywały w przeszłości m.in. Fernanda Ribeiro, Paula Radcliffe czy Eilish McColgan. "32-latka zapisała się w historii jako pierwsza przedstawicielka Polski - niezależnie od płci - która wygrała w 29 edycjach Pucharu Europy na dystansie 10000 m" - napisała European Athletics, podkreślając mądrą taktykę Glinki.





