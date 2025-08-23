W sobotę w Bydgoszczy pogoda nie rozpieszczała, ale jeszcze w południe przynajmniej nie padało. To wtedy Małgorzata Maślak-Glugla wygrała dość niespodziewanie złoto mistrzostw Polski z fenomenalnym rekordem życiowym - posłała oszczep za 61. metr. A dokładniej - na 61.42 m.

Pięć godzin później było zimno, termometry wskazywały 13-14 stopni Celsjusza, nad stadionem Zawiszy pojawiły się czarne chmury. I padało, co dodatkowo nie ułatwiało zadania w konkurencjach technicznych. A taką jest rzut oszczepem.

W stawce zaś było trzech naszych zawodników, którzy zapewne za niespełna miesiąc powalczą o olimpijski finał mistrzostw świata w Tokio. Gdyby patrzeć na najlepsze wyniki z sezonu, Cyprian Mrzygłód, Dawid Wegner i Marcin Krukowski mogliby być optymistami. Gdyby jednak patrzeć na ostatnią formę, przynajmniej Krukowski, rekordzista kraju, może się obawiać o kolejny występ na globalnej imprezie.

I to potwierdziło się dziś w Bydgoszczy.

Dwa ostatnie rzuty odmieniły przeciętny konkurs. Cyprian Mrzygłód nowym mistrzem Polski w rzucie oszczepem

Marcin Krukowski zaczął bowiem od dwóch rzutów kiepskich, nieco za 70. metr. Pierwszy spalił na rozbiegu, drugi był poprawny, dałby mu pewne miejsce w wąskim finale. I sędziowie pewnie zabierali się już do mierzenia, gdy 33-letni oszczepnik Warszawianki celowo nadepnął na linię.

Został mu rzut ostatniej szansy, był bardzo podobny. Jakby też zastanawiał się, czy go nie spalić, ostatecznie machnął ręką. Było 72.10 m, zajmował trzecie miejsce. Później poprawił się na 75.79 m, ale pozycji to nie zmieniło. Sięgnął po brązowy medal, dwunasty łącznie w mistrzostwach Polski. Tyle że aż dziewięć było złotych.

W walce o tytuł się jednak nie liczył, Dawid Wegner i Cyprian Mrzygłód zdecydowanie potwierdzili swoją wyższość. Choć też długo nie zachwycali. Mrzygłód regularnie rzucał jednak w okolice 78. metra, a czwartej serii poprawił się na 80.40 m. I wydawało się, że to da tytuł.

Wegner jeszcze dłużej nie mógł bowiem wejść na właściwe tory, w jego przypadku 76.21 było aż do szóstej kolejki szczytem możliwości. I wtedy, gdy został mu rzut ostatniej szansy, oszczep poleciał na 80.98 m. Cieszył się, w tym momencie był pierwszy.

Została ostatnia próba Mrzygłódowi, w przecież na rzecz Wegnera tracił już pierwsze miejsce w ostatniej serii w Montgeron czy drugie w Berlinie.

I on też się zmobilizował - oszczep leciał i leciał. Blisko 10 metrów za ostatnią wymalowaną linię, oznaczającą tu 75. metr. 84.39 m - taki rezultat zmienił wszystko. I dał Mrzygłódowi drugi tytuł mistrza Polski.

- Chyba potrzebuję ekstra stresu na końcu by się obudzić. Bo ciężko mi się było zebrać. Musiałem poszukać oszczepów, bo moje nie przeszły kontroli. I trzeba było je posprawdzać, w końcu znalazłem taki na dwie 80-tki - mówił Mrzygłód w TVP Sport.

- Nie wykorzystałem sytuacji, bo do medalu potrzeba było naprawdę niewiele. Limit szczęścia chyba wyczerpałem w eliminacjach – powiedział Marcin Krukowski, siódmy zawodnik finału rzutu oszczepem na lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Katarze.