Niecodzienna sytuacja Polek w Paryżu. By skorzystać z łazienki, trzeba się zapisać

Niewiele zabrakło, by w sztafecie udało sie awansować do finału.

- Tak, ale by awansować, to musiałyśmy pobić rekord Polski... Na ostatniej zmianie Ewa Swoboda nie mogła się mocno rozpędzić z powodu zawodniczki z Wybrzeża Kości Słoniowej, więc to wyglądało, jakby to nie był jej bieg. Ale nie wiem, czy bez tej sytuacji zakwalifikowałybyśmy się. To jest sport, a w sporcie potrzeba szczęścia. Czas wrócić do domu, pogadać z trenerem, popracować z lekarzem... Najpierw muszę ogarnąć problemy zdrowotne.