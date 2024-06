Niecenzuralne słowa w kierunku sędziów. Polka zdradziła kulisy rywalizacji

Iga Baumgart-Witan: wahałam się, czy w ogóle wyjść na start

- Czekałam na końcowe rozstrzygnięcia, ale raczej byłam spokojna o to, że ten wynik da półfinał, choć zawsze jest niepewność. Jestem zadowolona z tego biegu, bo czułam się naprawdę nieźle. Mocno odczułam jednak wysoką temperaturę na stadionie. Do tego od dwóch dni zmagam się z migreną . Mimo tego było nieźle. Każdy kolejny bieg pokazuje mi, że jestem naprawdę dobrze przygotowana do tego sezonu. Wszystko idzie w dobrym kierunku - cieszyła się Iga Baumgart-Witan.

Przed biegiem miałam "myśli samobójcze". Wahałam się, czy w ogóle wyjść na start. Myślałam o tym, by pobiec tylko w sztafecie. Potem jednak przypomniałem sobie, ile razy w karierze ludzie widzieli we mnie waleczną dziewczynę. I oni mieli rację. Zebrałam się zatem w sobie. Początek biegu, w porównaniu do innych, wyglądał już naprawdę fajnie. W końcówce z kolei zostawiłam serce na bieżni

- Po biegu powiedziałam do koleżanek, że to był mój ostatni raz, że więcej już nie będę biegać, bo tak kocham ten dystans. A tymczasem jutro znowu stanę na starcie. To trudny i nieprzyjemny dystans, ale fajny, bo czujemy się na nim wielkie. Z drugiej strony on wykańcza i psychicznie, i fizycznie. Zaraz po biegu sędziowie wyganiali nas ze stadionu, a my w niecenzuralnych słowach powiedziałyśmy, co o tym myślimy i żeby oddalili się od nas. To jest przecież 400 metrów i po biegu potrzebujemy chwilę, by dojść do siebie - dodała.