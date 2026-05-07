Niebywały zwrot akcji. Na to wszyscy czekali. Polska mistrzyni ogłasza światu

Olimpijska historia Anity Włodarczyk zaczyna się w 2008 roku. W Pekinie uplasowała się wtedy tuż za podium. Potem był trzy razy blask złota - w Londynie, Rio de Janeiro i Tokio. Przed dwoma laty w Paryżu znów była "tylko" czwarta.

We Francji oznajmiła, że więcej w igrzyskach olimpijskich nie wystartuje. Ale ku uciesze jej sympatyków - to już nieaktualne. Na horyzoncie ponownie umieściła Los Angeles 2028.

Anita Włodarczyk nadal w olimpijskim rytmie. Czeka na kolejne igrzyska. "Motywacji mi nie zabraknie"

- Powiedziałam sobie, że skończę po igrzyskach w Tokio. To był rok 2021, a obecnie mamy 2026 i wciąż trenuję. Może gdybym w Tokio nie sięgnęła po trzecie złoto, pożegnałabym się z wyczynowym sportem, ale medal rozbudził we mnie dodatkową motywację, by walczyć dalej - tłumaczy w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

Kiedyś była przekonana, że wyczynowy sport będzie jej towarzyszył nie dłużej niż do 35. roku życia. Dziś jest o pięć lat starsza. Nadal potrafi jednak trenować jak dekadę temu. Przyznaje tylko, że jest wolniejsza w kole i potrzebuje więcej czasu na regenerację.

Ale to za mało, by rezygnować z olimpijskiego startu w Kalifornii za dwa lata.

- Już raz coś zadeklarowałam i wszystko zostało wywrócone do góry nogami. Więc w tym przypadku mówię tylko: chciałabym pojechać na igrzyska w 2028 roku. O tym jednak zdecyduje przede wszystkim zdrowie. Motywacji mi nie zabraknie, bo trenowanie wciąż sprawia mi ogromną przyjemność. Teraz żyję tylko tym, co tu i teraz - przekonuje Włodarczyk, przebywająca obecnie w Katarze.

Od dziesięciu lat pozostaje rekordzistką świata. Nikomu nie udało się rzucić młotem dalej niż 82,98 m. Ten rezultat cały czas wyznacza skalę jej wielkości.

Tymczasem kibice polskiej mistrzyni czekają niecierpliwie na emisję filmu dokumentalnego "Anita". To jedna z najnowszych produkcji Papaya Films. Premiera już 14 maja.

