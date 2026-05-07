Niebywały zwrot akcji. Na to wszyscy czekali. Anita Włodarczyk ogłasza światu

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Pożegnania z wyczynowym sportem bywają trudne i rozłożone w czasie. Tak dzieje się właśnie w przypadku 40-letniej Anity Włodarczyk. Trzykrotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem deklarowała koniec przygody z igrzyskami, ale... właśnie zmieniła zdanie. Wciąż jest głodna kolejnych sukcesów. Tydzień przed premierą filmu dokumentalnego z sobą w roli głównej otwarcie mówi o starcie w Los Angeles 2028.

Anita Włodarczyk w sportowym stroju z uniesioną ręką przed siatką ochronną na stadionie lekkoatletycznym.
Anita WłodarczykRADOSLAW JOZWIAK / CYFRASPORTNewspix.pl

Olimpijska historia Anity Włodarczyk zaczyna się w 2008 roku. W Pekinie uplasowała się wtedy tuż za podium. Potem był trzy razy blask złota - w Londynie, Rio de Janeiro i Tokio. Przed dwoma laty w Paryżu znów była "tylko" czwarta.

We Francji oznajmiła, że więcej w igrzyskach olimpijskich nie wystartuje. Ale ku uciesze jej sympatyków - to już nieaktualne. Na horyzoncie ponownie umieściła Los Angeles 2028.

Spięcie polskich lekkoatletek. Wrócił drażliwy temat, padło wymowne zdanie

Anita Włodarczyk nadal w olimpijskim rytmie. Czeka na kolejne igrzyska. "Motywacji mi nie zabraknie"

- Powiedziałam sobie, że skończę po igrzyskach w Tokio. To był rok 2021, a obecnie mamy 2026 i wciąż trenuję. Może gdybym w Tokio nie sięgnęła po trzecie złoto, pożegnałabym się z wyczynowym sportem, ale medal rozbudził we mnie dodatkową motywację, by walczyć dalej - tłumaczy w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

Kiedyś była przekonana, że wyczynowy sport będzie jej towarzyszył nie dłużej niż do 35. roku życia. Dziś jest o pięć lat starsza. Nadal potrafi jednak trenować jak dekadę temu. Przyznaje tylko, że jest wolniejsza w kole i potrzebuje więcej czasu na regenerację.

Ale to za mało, by rezygnować z olimpijskiego startu w Kalifornii za dwa lata.

Zobacz również:

Adam Małysz
Skoki Narciarskie

Przykre wieści ws. Małysza. Karty odkryte. "Około roku na podratowanie zdrowia"

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

- Już raz coś zadeklarowałam i wszystko zostało wywrócone do góry nogami. Więc w tym przypadku mówię tylko: chciałabym pojechać na igrzyska w 2028 roku. O tym jednak zdecyduje przede wszystkim zdrowie. Motywacji mi nie zabraknie, bo trenowanie wciąż sprawia mi ogromną przyjemność. Teraz żyję tylko tym, co tu i teraz - przekonuje Włodarczyk, przebywająca obecnie w Katarze.

Od dziesięciu lat pozostaje rekordzistką świata. Nikomu nie udało się rzucić młotem dalej niż 82,98 m. Ten rezultat cały czas wyznacza skalę jej wielkości.

Tymczasem kibice polskiej mistrzyni czekają niecierpliwie na emisję filmu dokumentalnego "Anita". To jedna z najnowszych produkcji Papaya Films. Premiera już 14 maja.

Zobacz również:

Iga Świątek
Iga Świątek

Iga Świątek otrzymała ostrzeżenie. Drugiego może nie być. Trudny moment w Rzymie

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek
Zbliżenie na skupioną zawodniczkę podczas rzutu młotem na stadionie, wyraźnie widoczny młot w ruchu oraz determinacja na twarzy sportowczyni.
Anita Włodarczyk, Tokio 2025BEN STANSALLAFP
Anita Włodarczyk
Anita WłodarczykAliaksandr ValodzinEast News
Kobieta w sportowym stroju w trakcie rzutu młotem podczas zawodów lekkoatletycznych, dynamiczny gest ręką i wyraz silnych emocji na twarzy, w tle zielona siatka zabezpieczająca.
Anita WłodarczykAleksandra Szmigiel-Wisniewska/REPORTERReporter
Anita Włodarczyk: To będą moje ostatnie igrzyska olimpijskie. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja