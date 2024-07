Niebotyczny rekord świata. Pobita mistrzyni od razu reaguje. Sensacyjne wyznanie

Jarosława Mahuczich od dawna nie jest postacią anonimową . To mistrzyni świata i Europy, a także brązowa medalistka olimpijska z Tokio. O tym, że może pobić rekord świata w skoku wzwyż, dyskutowano otwarcie.

Legendarna mistrzyni gratuluje Mahuczich rekordu świata. "Szepnęłam jej na ucho"

- Cieszę się, że rekord świata w skoku wzwyż kobiet wynosi obecnie 210 cm. Byłam pewna, że kiedyś to nastąpi . Osiągnięcie Ukrainki Jarosławy Mahuczich jest historyczne nie tylko dlatego, że pobito rekord trwający 37 lat. Także dlatego, że te 210 cm udowadnia, iż ludzkie możliwości są nieograniczone i rozwiewa twierdzenia pesymistów, że niektóre rekordy w lekkoatletyce pozostaną na zawsze - powiedziała dotychczasowa rekordzistka Stefka Kostadinowa , cytowana przez serwis sport.ua.

- Miesiąc temu w Rzymie byłam w gronie oficjeli, którzy nagradzali Mahuczich po zdobyciu przez nią złota w ME. Podczas ceremonii mocno ją przytuliłam i szepnęłam jej do ucha, że jest gotowa na rekord świata. Nawet się śmialiśmy, bo powiedziałam jej, że na igrzyskach olimpijskich w Paryżu może skoczyć 207 cm, a potem 210 cm. Udało jej się to w Paryżu, na krótko przed igrzyskami olimpijskimi - dodała Bułgarka.