Nie żyje Władimir Andriejew. Na igrzyskach przegrał walkę o złoto z Polakiem

Władimir Andriejew bez wątpienia przyczynił się do popularyzacji chodu sportowego w Rosji. Kilkukrotnie miał on także okazję zaprezentować swoje umiejętności przed polską publicznością. Wziął on bowiem udział m.in. w zawodach w Krakowie, które odbyły się 3 czerwca 2000 roku. Wówczas ustanowił on swój życiowy rekord na dystansie 10 kilometrów, osiągając wynik 38:47.