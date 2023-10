Nie żyje trener polskich mistrzyń. Zmarł w nocy w Poznaniu

Edward Motyl urodził się w Myszkowie w Zagłębiu Dąbrowskim półtora roku tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej, karierę lekkoatletyczną rozpoczął podczas odbywania służby wojskowej w Bydgoszczy, ale po niej przeprowadził się do Poznania . I ze stolicą Wielkopolski był związany aż do śmierci. A można nawet dosadniej - był związany z sekcją lekkoatletyczną Olimpii Poznań .

Reprezentant Polski, członek Wunderteamu. Pozostał przy lekkoatletyce na długie lata

Specjalizował się w biegu na 3000 m z przeszkodami, dwukrotnie wystąpił w mistrzostwach Europy, był członkiem słynnego Wunderteamu . W 1962 roku w Belgradzie zajął siódme miejsce w biegu półfinałowym na tym dystansie, cztery lata później był piąty w Budapeszcie, do finału ME wchodziło czterech najszybszych z każdego biegu. Polak jednak dość dużo stracił do Rosjanina Anatolija Kurjana, który później sięgnął w finale po wicemistrzostwo kontynentu.

Edward Motyl zakończył karierę w 1969 roku, zajął się pracą trenera w Olimpii Poznań. Zaczął od zajęć z młodymi sprinterami, później szkolił lekkoatletki i lekkoatletów specjalizujących się w biegach średnio- i długodystansowych, a nawet w maratonach. Pod jego okiem pracowały olimpijki: Małgorzata Sobańska , Grażyna Syrek, czy Monika Drybulska . Sobańska, triumfatorka słynnego maratonu w Londynie w 1996 roku, do dziś jest posiadaczką rekordu kraju, ustanowionego 22 lata temu w Chicago - 2:26.08. Wyrównała go dwa lata temu w Dębnie Aleksandra Lisowska .

Odwrotnie niż wszyscy. Reprezentantka Polski tak mówiła o trenerze Motylu

Edward Motyl nie żyje. Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka pożegnała trenera pięknymi słowami

Znakomity szkoleniowiec zmarł w nocy z soboty na niedzielę w wieku 85 lat. "Dzięki Tobie, Trenerze (dziadku), jestem tym, kim jestem. To Ty wskazywałeś mi odpowiednie wartości w życiu, uczyłeś go i doprowadziłeś do ogromnych sukcesów. Dziękuję, że byłeś. A wiem, że zawsze przy mnie będziesz. Do zobaczenia później w tym lepszym świecie" - napisała w mediach społecznościowych Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka.