Nie żyje Roman Wszoła. Polski Związek Lekkiej Atletyki żegna trenera

Paweł Fajdek - "To nie jest jeszcze czas żeby być gotowy" WIDEO

Paweł Fajdek - "To nie jest jeszcze czas żeby być gotowy" WIDEO / materiały prasowe / materiały prasowe

Roman Wszoła nie żyje. Wybitny trener pomagał synowi osiągać sukcesy na arenach międzynarodowych

Roman Wszoła pokochał sport jeszcze będąc dzieckiem i zdecydował, że w przyszłości spróbuje swoich sił jako lekkoatleta. Jako młody człowiek uprawiał on biegi lekkoatletyczne i reprezentował barwy klubu AZS-AWF Warszawa. Po ukończeniu studiów w stołecznej Akademii Wychowania Fizycznego zdecydował on, że woli dzielić się swoją wiedzą z innymi, aniżeli sam występować na arenach międzynarodowych. Wówczas połączył on karierę trenerską z karierą nauczycielką i przez wiele lat pracował w Technikum Łączności na warszawskiej Saskiej Kępie.