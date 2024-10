Kariera sportowa Kipyegona Betta z pewnością nie wyglądała tak, jak chciałby tego Kenijczyk. Z początku wszystko wyglądało naprawdę dobrze - w 2015 roku w Cali wywalczył on srebrny medal w biegu na 800 metrów na mistrzostwach świata juniorów młodszych. Rok później przyjechał do Polski i wziął udział w mistrzostwach świata juniorów w Bydgoszczy . Z naszego kraju wyjechał ze złotym medalem. Sukcesy Bett odnosił także jako senior. W 2017 roku wziął udział w mistrzostwach świata w Londynie i wywalczył brązowy medal w biegu na 800 metrów . Lepsi od niego byli wówczas jedynie Adam Kszczot i Pierre-Ambroise Bosse.

Nic co pięknie nie trwa jednak wiecznie. W 2018 roku biegacz został ukarany czteroletnią dyskwalifikacją za doping. Po dyskwalifikacji bowiem kompletnie się załamał, o czym w rozmowie z mediami opowiedziała jego siostra, Purity Kirui. "Kiedy Kipyegon został zdyskwalifikowany, zaczął dużo pić, nie jadł dobrze i cierpiał na depresję. Próbowaliśmy pomóc mu przestać pić, ale kiedykolwiek chcieliśmy zabrać go na odwyk, znikał z domu na kilka dni. (...) Po zakończeniu zakazu próbowałam nakłonić go do powrotu do sportu, kupując mu strój i buty do biegania" - wyjawiła kobieta w rozmowie z BBC Sport Africa.