"Nie załamuję się, jest mi po prostu przykro". Oto reakcja Klaudii Wojtunik

Artur Gac Lekkoatletyka

- Za mną może lekkie potknięcie, ale to była dopiero moja pierwsza impreza seniorska. Mam nadzieję, że to właśnie tylko potknięcie - mówiła Klaudia Wojtunik, która w eliminacjach 60 m ppł uzyskała słaby czas 8.21 i nie awansowała do półfinału.

