Rozpoczęły się już eliminacje skoku o tyczce mężczyzn na igrzyskach olimpijskich w Paryżu . O przepustkę do finału walczą m.in. Piotr Lisek oraz Robert Sobera. Pewny udział w wielkim finale zagwarantuje wysokość 1,80 m. Rzecz jasna największym, a wręcz murowanym faworytem do złota jest rekordzista świata - Armand Duplantis. Wiadomo, że w walce o medale nie zobaczymy już Pala Haugena Lillefosse, którego na rozgrzewce spotkał prawdziwy dramat.

Kontuzja na rozgrzewce. Ogromnych pech tyczkarza na igrzyskach olimpijski w Paryżu

Reprezentant Norwegii już szykował się do przeprowadzenia próbnego rozbiegu z tyczką, gdy podczas startu odczuł ból w nodze i natychmiast zaczął utykać. Niestety, uraz nie pozwolił mu wziąć udziału w eliminacjach, do których szykował się przez cztery lata...

Norweski Eurosport przypomina, że 23-latek miał w tym sezonie problemy ze ścięgnem Achillesa i niewykluczone, iż we wspominanym momencie doszło do odnowienia urazu. Pal Haugen Lillefosse nie był nawet w stanie wstać o własnych siłach po upadku i został zwieziony z płyty stadionu na wózku inwalidzkim. Warto podkreślić, że dla brązowego medalisty mistrzostw Europy z 2022 roku miał to być olimpijski debiut...

- To jest bardzo, bardzo irytujące. Szczególnie, gdy dzieje się to na rozgrzewce, kiedy nie dochodzi się nawet do startu zawodów. To smutne dla Pala - powiedziała Tonje Angelsen, ekspertka norweskiego Eurosportu.