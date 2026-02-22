Nie tylko Sułek-Schubert. Radość drugiej Polki, 1 punkt zdecydował

W zmaganiach pięcioboistek w HMŚ w Toruniu wystąpi tylko 14 kobiet. Decyduja ranking World Athletics, ale nie jak w przypadku innych konkurencji - obejmujący zawody z ostatniego czasu, ale taki klasyczny dla wieloboju. Biorący pod uwagę dwa najlepsze wyniki z ostatnich kilkunastu miesięcy. Pierwsza "13" ma pewny start, o ile się w ogóle zdecydują na przylot do Polski, tę ostatnią wskaże federacja. U kobiet można spodziewać się nominacji dla Polki, jeśli żadna z naszych reprezentantek nie zdołałaby awansować nad kreskę. Podobnie jak blisko podobnego zaszczytu jest u mężczyzn Hubert Trościanka - rekordzista świata juniorów w 10-boju, który od stycznia jest już seniorem.

Dla obu Polek szansą na taki skok w górę rankingu był właśnie Copernicus Cup. Sułek-Schubert, na dziś, była w rankingu na 16. miejscu, Ligarska na 17., a rywalizująca z nimi Abigail Pawlett - na 14. A będąca o miejsce za Brytyjką Amerykanka Allie Jones, na tę chwilę, nie jest brana pod uwagę w kontekście występu w Toruniu. Dwie rodaczki są od niej wyżej w klasyfikacji, a tylko dwie z jednego kraju mogą przystąpić do zmagań.

Orlen Copernicus Cup.Adrianna Sułek-Schubert i Paulina Ligarska walczyły o przepustki do HMŚ

Sułek-Schubert nie ukrywała zeszłej jesieni, że jej celem będzie sezon letni, ale jeśli będzie okazja występu w HMŚ w Toruniu, to powalczy. Przygotowania odbywała w USA, po powrocie do Polski zaliczyła występ w biegu na 60 m przez płotki. To jej mocna strona, ale dawniej mocną był też w hali skok wzwyż, a słabszą - pchnięcie kulą.

Teraz to się trochę pozmieniało. Zaczęła zmagania w Toruniu całkiem nieźle - od 8.40 s na 60 m przez płotki (1039 pkt). Później był przyzwoity skok wzwyż, bo tak z dzisiejszej perspektywy trzeba patrzeć na 1.77 m (941 pkt). Gdy walczyła z Nafisatou Thiam o mistrzostwo Europy w Stambule trzy lata temu, a obie uzyskały wtedy wynik lepszy od rekordu świata, skoczyła 1.89 m. A to jednak aż o 152 pkt więcej.

Adrianna Sułek-Schubert JEWEL SAMAD AFP

A później przyszła kula - i tu widać, jak w konkurencjach technicznych poprawiła się Bydgoszczanka. W Turcji miała 13.89 m, dziś w Toruniu - rekord życiowy, 14.55 m.

I po trzech konkurencjach zajmowała drugie miejsce, z dorobkiem 2811 punktów. Lepsza była Pawlett (2871 pkt), nieco gorsza Paulina Ligarska (2801 pkt). Mimo że ta ostatnia poprawiła dwie życiówki.

Najpierw dokonała tego w biegu płotkarskim (8.38 s), później w kuli (14.90 m). Gorzej poszedł skok wzwyż (1.74 m), ale i tak wieloboistka SKLA Sopot była na świetnej drodze do pobicia rekordu życiowego w 5-boju (4615 pkt).

Ligarska jednak całkowicie zaskoczyła w skoku w dal - skakała równo, ponad 6 metrów. A ta najlepsza próba - na 6.20 m, oznaczała rekord życiowy. I wyprzedzenie Sułek-Schubert, która tym razem uzyskała 6.08 m. A Powlett im jeszcze uciekła, dla niej 6.32 m też oznaczało życiówkę w skoku w dal w hali.

Brytyjka miała aż 93 punkty przewagi nad Pauliną i 135 nad Adrianną. Mimo że gorzej od nich biega, wydawało się, że to bezpieczna zaliczka. Około 7 i 9 sekund.

W biegu na 800 metrów Sułek-Schubett postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce, objęła prowadzenie. Ligarska biegłą za jej plecami, Brytyjka została znacznie z tyłu. Bydgoszczanka uzyskała czas 2:08.76, nieco ponad półtorej sekundy gorszy od swojej życiówki. Ligarska walczyła do końca, finiszowała z najlepszym swoim wynikiem w hali (2:10.13), a ta walka do ostatniego metra okazała się decydująca. Pawlett straciła ponad 7,5 sekundy.

Wszystkie czekały na końcowe wyniki siedmioboju. I nagle Ligarska wyrzuciła ręce w górę. O jeden punkt pokonała Pawlett, o dziewięć zaś Sułek-Schubert, która była niepocieszona. Obie jednak w tym momencie są na miejscach, które dają prawo startu w HMŚ w Toruniu.

Copernicus Cup. Wyniki pięcioboju kobiet

1. Paulina Ligarska (Polska) - 4676 pkt (rekord życiowy)

2. Abigail Pawlett (Wielka Brytania) - 4675 pkt

3. Adrianna Sułek-Schubert (Polska) - 4667 pkt (rekord życiowy)

4. Szabina Szucs (Węgry) - 4571 pkt

5. Janina Lange (Niemcy) - 3509 pkt

Sarolta Kriszt (Węgry) oraz Carmen Nowicka i Julia Słocka (obie z Polski) - nie ukończyły

Paulina Ligarska Patrick Smith/Getty Images North America AFP

Adrianna Sułek-Schubert Peter RINDERER/APA AFP

