Nie tylko rekord Polski. Kosmiczne osiągnięcie Swobody. Niemal stuprocentowa skuteczność, konkurencja daleko w tyle

Prawdopodobnie kraju nad Wisłą ciężko byłoby znaleźć fana sportu, który choć raz nie słyszał o Ewie Swobodzie. Nasza 28-letnia lekkoatletka jest bowiem jedną z czołowych przedstawicielek swojej dyscypliny. Przez lata zapracowała sobie również na miano jednej z najbardziej charakterystycznych sprinterek świata. Jej starty możemy podziwiać przy okazji wielu topowych imprez.

Jeden z najbardziej pamiętnych występów Ewy Swobody miał miejsce podczas Halowych Mistrzostw Świata w Glasgow (2024). To właśnie w ramach tej imprezy ustanowiła ona obecny rekord Polski w biegu na 60 metrów. W półfinale damskich zmagań ukończyła ona swoją próbę w czasie 6,98 sekundy. Tym samym poprawiła swój własny rekord z 2022 roku o dokładnie 0,01 sekundy. Niestety, ostatecznie ze Szkocji powróciła ona "tylko" ze srebrnym medalem. Absolutnie nie umniejsza to jednak niebywałego sukcesu sprinterki z kraju nad Wisłą.

Polskie sprinterki bledną przy wyczynie Swobody. "Opanowała" historyczny ranking

Ewa Swoboda jest niezaprzeczalną ekspertką w biegu na 60 metrów. Udowodniła to przy okazji licznych, niezwykle udanych startów na tym konkretnym dystansie. Podczas tegorocznej edycji Copernicus Cup Swoboda zajęła 4. miejsce w finałowym biegu na przytoczonym wyżej dystansie, uzyskując czas 7,09 sekundy. To kolejny fenomenalny rezultat w jej karierze.

Rozwiń

Suma nieprzeciętnych wyników 28-latki robi kolosalne wrażenie. Okazuje się, że w na przytoczonym wyżej dystansie pozostawiła ona swoje rodaczki daleko w tyle. Biorąc pod uwagę 50 najlepszych startów Polek w historii biegu na 60 metrów, Swoboda była autorką aż 49 z nich. W przytoczonym zestawieniu raz znalazła się także Pia Skrzyszowska, która podczas Halowych Mistrzostwa Polski Seniorów z 2022 roku uzyskała czas 7,12 sekundy.

Skrzyszowska ulokowała się wówczas na drugim stopniu podium. Złoty medal zgarnęła natomiast Ewa Swoboda, która tego dnia stała się pierwszą Polką w historii, finiszującą bieg na 60 metrów w czasie poniżej 7 sekund (6,99 sekundy). Był to absolutnie przełomowy moment w historii polskiej lekkoatletyki. Wówczas Ewa Swoboda dołączyła bowiem do elitarnego grona sprinterek, którym udała się ta niezwykle trudna sztuka.

Ewa Swoboda ANDREJ ISAKOVICAFP AFP

Ewa Swoboda PHOTO ALEX MARCINOWSKI / SUPER EXPRESS East News

Ewa Swoboda podczas HMŚ w Glasgow ANNE-CHRISTINE POUJOULATAFP AFP

Kosmiczna Pia Skrzyszowska! Znakomity bieg Polki Polsat Sport