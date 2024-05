Nie tylko Pia Skrzyszowska. Pękła granica, rekord życiowy, awans do Rzymu

12.98 s - na tyle wyznaczone zostało minimum dla zawodniczek specjalizujących się w biegu na 100 m przez płotki, by wystąpić w Rzymie. A Polska, dzięki złotemu medalowi Pii Skrzyszowskiej w Monachium, może w tej konkurencji wystawić aż cztery zawodniczki. W tym roku poniżej 13 sekund pobiegła dotąd... jedynie Skrzyszowska. Nie oznacza to, że inne zawodniczki stracą szanse, bo mogą przecież wejść z rankingu. Tyle że między nimi konkurencja jest spora .

Marika Majewska kolejną Polką z czasem poniżej 13 sekund. Rekord życiowy poprawiony o 16 setnych

Świetny półfinał, gorszy finał. Polka wyjawiła, co się stało po rekordzie życiowym

Majewska na swoim obiekcie, jest przecież zawodniczką AZS AWF Gorzów, spisała się znakomicie. Nie tyle w finale, co w eliminacjach, w których wykorzystała lekki wiatr w plecy. Od początku biegła w znakomitym rytmie, tablica na mecie wskazała 12.90 s. Nowy rekord życiowy, jedenasty wynik w historii startów Polek na tym dystansie. To oznaczalo oczywiście awans do finału, z ogromną, blisko półsekundową przewagą nad resztą rywalek.

W finale już tak dobrze nie było, 22-latka popełniła błąd na samym początku, lekko straciła rytm. I tak jednak wygrała, choć w dość kiepskim czasie - 13.26 s . To i tak istotne, bo za wygraną w mityngu rangi Continetal Tour Bronze też są punkty do rankingu.

- Jak zobaczyłam czas na fotokomórce, to pojawiły się emocje, takie nie do opisania. To było moje marzenie - mówiła po biegu w TVP Sport. - Wynik w finale odbiega od tego z eliminacji, ale były tu cztery pory roku, dużo się działo. Emocje też pojawiło się sporo, starałam się wyciszyć, ale było mało czasu. Zaczęło wiać, padać, zrobiłam, co mogłam - dodała.