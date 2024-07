Nie tylko Natalia Kaczmarek. Fantastyczne wieści ws. polskich Aniołków

Kolejnych ośmioro Polaków z indywidualnym prawem startu w Paryżu. To już łącznie 50 osób

Pecha w mistrzostwach Polski miał też Kiljan, który zdobył w finale brąz, ale zabrakło mu jednej setnej, by wskoczyć w rankingu na miejsce dające wówczas nominację. Na bieżni pocieszała go wtedy jego partnerka życiowa Ewa Swoboda. Koniec końców 24-latek dołączył jednak do Damiana Czykiera i Jakuba Szymańskiego, też poleci do stolicy Francji. Cieszyć mogą kwalifikacje dla debiutantów - bardzo zdolnych średniodystansowców: Macieja Wyderki i Filipa Raka.