Nie tylko Julia Szeremeta. Kolejna polska medalistka olimpijska odrzuca miliony

Nie tylko Julia Szeremeta. Iga Baumgart jasno o freak-fightach

Julia Szeremeta otrzymała niedawno propozycję walki we freak fightach. Polska pięściarka niedawno zdobyła srebro na igrzyskach olimpijskich w Paryżu i stała się ulubienicą publiczności. Szybko okazało się, że ma wiele szans na to, by zdobyć więcej środków do życia niż miała do tej pory. Mimo tego, Szeremeta postanowiła nie skorzystać z lukratywnej opcji, która oferowała jej milion złotych za walkę.