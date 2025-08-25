Nie tylko Bukowiecka. Już oficjalnie: druga Polka pobiegnie w finale Diamentowej Ligi

Finałowe zmagania Diamentowej Ligi zaplanowano w tym roku w Zurychu - będzie to 15. mityng, z największą pulą nagród, ale i - w teorii - największą liczbą gwiazd. W każdej konkurencji powinni rywalizować bowiem tylko ci najlepsi, którzy od kwietnia zebrali najwięcej punktów w swoich konkurencjach.

W środę odbędą się zmagania w pchnięciu kulą pań i panów, skoku wzwyż pań, skoku o tyczce panów oraz męskim skoku w dal. Można się więc spodziewać walki o rekord świata w wykonaniu Armanda Duplantisa, ale też walki o dziką kartę do mistrzostw świata Joego Kovacsa. Trzykrotny wicemistrz olimpijski musi wygrać w Zurychu i liczyć na to, że Ryan Crouser jednak zrezygnuje z występu w Japonii.

Dwa lata temu do Eugene na finał DL polecieli: Natalia Kaczmarek, Pia Skrzyszowska i Norbert Kobielski. Nasza ówczesna wicemistrzyni świata z Budapesztu zajęła w Oregonie drugie miejsce, za Marileidy Paulino. A Kobielski skoczył wzwyż aż 2.33 m - też był drugi. Rok temu w Brukseli prawo startu miała Kaczmarek, właśnie wtedy zmieniająca nazwisko na Bukowiecka: zakończyła już jednak sezon i zrezygnowała z walki o diamenty. A w ostatniej chwili do składu na 100 m przez płotki wskoczyła Skrzyszowska.

Teraz nasza medalistka olimpijska z Paryża też miała być tym polskim rodzynkiem w Zurychu. I do Polski dotarła jednak piękna wiadomość w sprawie innej biegaczki.

Diamentowa Liga w Zurychu - piętnasty mityng finałem całego sezonu. Druga Polka w elicie

Mowa tu o Kindze Królik, która być może w czwartek pokusi się o poprawienie rekordu życiowego w biegu na 3000 m z przeszkodami. A kto wie - jest w stanie zaatakować rekord Polski, od roku należący do Alicji Konieczek. Nowa mistrzyni Polski podzieliła się tą informację w piątek przed kamerą TVP Sport, tuż po zakończonej rywalizacji w Bydgoszczy.

Kinga Królik Adam Warżawa PAP

A dziś z Zurychu przyszło już oficjalne potwierdzenie - jej nazwisko znalazło się na liście uczestniczek czwartkowego biegu, który zacznie się o godz. 20.09. Faworytką do triumfu będzie Kenijka Faith Cherotich, zagrozić może jej reprezentująca Kazachstan Norah Jeruto.

Rozwiń

Polka tylko dwa razy biegła w tym roku w Diamentowej Lidze, przy czym w Oslo pełniła rolę zająca, ten drugi występ miał miejsce w zeszłą środę w Lozannie. W ulewie i zimnie uzyskała bardzo dobry czas 9:31.69, wystarczył do siódmego miejsca. Szybko musiała przemieścić się do Bydgoszczy, niespełna dwie doby później walczyła o mistrzostwo Polski. Zdobyła je - z czasem 9:24.92, swoim drugim w karierze. Stąd i atak na rekord kraju (9:16.51 Alicji Konieczek z igrzysk w Paryżu) wydaje się możliwy.

Natalia Bukowiecka kontra mistrzyni i wicemistrzyni igrzysk w Paryżu. Zlot gwiazd w Zurychu

Półtorej godziny wcześniej na stadionie Letzigrund w Zurychu pokaże się Bukowiecka. Jej finał na 400 metrów zacznie się o godz. 18.34. Polka rywalizować będzie z Marileidy Paulino, Salwą Eid Naser, Henriette Jaeger, Lieke Klaver, Isabellą Whittaker, Amber Anning i Martiną Weil.

Rozwiń

W finale skoku wzwyż ostatecznie zabrakło miejsca dla Marii Żodzik - po zawodach w Lozannie, które wygrała wspólnie z dwoma innymi zawodniczkami, była pierwszą rezerwową. W Zurychu wystąpi jednak tylko sześć najlepszych. To też konsekwencja opuszczenia zawodów DL w Chorzowie.

Natalia Bukowiecka Aleksandra Szmigiel/REPORTER Reporter

Kinga Królik Marcin Golba/NurPhoto AFP

Natalia Kaczmarek zajęła czwarte miejsce w biegu na 400 m podczas ,,Diamentowej Ligi" w Paryżu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport