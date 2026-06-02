Nie tylko Bukowiecka, jest i druga Polka. Dwa finały z rekordzistką świata

Andrzej Grupa

Cztery dni temu Natalia Bukowiecka rozpoczęła indywidualne starty i od razu "wybiegała" na 400 metrów najlepsze rozpoczęcie sezonu w całej karierze. Występ podopiecznej trenera Marka Rożeja w memoriale Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy to jednak "tylko" jeden z punktów przygotowań do imprezy sezonu: mistrzostw Europy w Birmingham. A jak gwiazda z Polski prezentuje się na tle najlepszych Europejek? Przekonamy się już w czwartek, dodatkowym smaczkiem będzie tu konfrontacja z... halową rekordzistką świata na 800 m Keely Hodgkinson. A już trzy dni później Brytyjka zmierzy się z inną Polką, na swoim dystansie.

Natalia Bukowiecka

Lekkoatletyczny sezon jest już w pełni, tak można powiedzieć po kilku tygodniach rywalizacji, trzech imprezach Diamentowej Ligi. Choć wciąż czekamy na pierwsze występy polskich gwiazd: Ewa Swoboda zacznie w ten weekend w Warszawie, w czerwcu planowane są też konkursy z Anitą Włodarczyk czy Pawłem Fajdkiem. Sporo zaś liderów kadry, kandydatów do medali ME w Birmingham, ma już za sobą pierwsze występy. I część z nich zobaczymy w najbliższych dniach w dwóch mityngach Diamentowej Ligi.

Są już bowiem oficjalne listy startowe na zawody w Rzymie i Sztokholmie. W obu nie zabraknie reprezentantów Polski, ale ciekawiej chyba jednak będzie w stolicy Włoch.

Diamentowa Liga. Wielkie wyzwania przed Natalią Bukowiecką i Pią Skrzyszowską. Spodziewany atak na rekord Polski

Brak globalnej imprezy w 2026 roku sprawia, że z większą uwagę spoglądamy tym razem na to, co prezentują europejscy rywale naszych zawodniczek i zawodników. W przypadku Natalii Bukowieckiej i dystansu 400 metrów mowa o Henriette Jaeger, Glorii Lurdes Manuel, Lieke Klaver i Amber Anning. I te cztery zawodniczki będą rywalkami Polki już w czwartkowy wieczór w Rzymie (start biegu o godz. 22.15), choć pewnie i tak kamery będą szczególnie pokazywać Keely Hodgkinson. 

Mistrzyni olimpijska na 800 metrów ma w tym roku zaatakować 43-letni rekord świata Jarmili Kratochvilovej, zimą poprawiła już ten halowy, w Lievin. Dystans o połowę krótszy raczej będzie faworyzować specjalistki od jednego okrążenia, niemniej zimą w hali wybiegała 51.49 s. A tu może sporo z tego urwać.

Natalia Bukowiecki

Stawkę groźnych rywalek Bukowieckiej uzupełnią: Amerykanka Aaliyah Butler (49.78 s w tym roku) i Jamajka Nickisha Pryce (49.75 s).

Równie wielki sprawdzian czeka Pię Skrzyszowską, która z sezonem przywitała się drugim miejscem w Bydgoszczy i czasem 12.67 s. W Rzymie (początek o 21.28) płotkarka z Warszawy rywalizować będzie m.in. z byłą rekordzistką świata Kendrą Harrison, Megan Simmonds i Danielle Williams z Jamajki oraz Nadine Visser. Obsada tego biegu jest jednak słabsza niż poprzednich w Azji.

Kolejną szansę na poprawienie rekordu Polski dostanie Jakub Szymański - na Stadio Olimpico dojdzie do rewanżu Polaka z Treyem Cunninghamem, który celował w złoto HMŚ w Toruniu. Faworytem będzie jednak zapewne niepokonany w DL Jamal Britt.

W Rzymie zaprezentują się też: Mateusz Kolodziejski w skoku wzwyż oraz Klaudia Kazimierska i Weronika Lizakowska w biegu na 1500 metrów. Ta pierwsza, w świetnej obsadzie, już pokazała olbrzymią moc. I niewykluczone, że zaatakuje rekord Polski (3:57.31), należący do Lizakowskiej. To będzie przedostatnia konkurencja w programie - o godz. 22.37.

W niedzielę z kolei gwiazdy wystąpią w Sztokholmie, choć przecież Swobodę, Skrzyszowską, Andrejczyk czy Żodzik kibice będą mogli zobaczyć w Warszawie. W Szwecji kolejny raz rekord świata może zaatakować Armand Duplantis, ciekawie zaś zapowiada się rywalizacja pań na 800 metrów.

To będzie pierwszy start Hodgkinson na jej koronnym dystansie na stadionie. A rywalkami nie tylko Audrey Werro, ale też Anna Wielgosz. Zawodniczka Resovii zapowiadała atak na rekord życiowy, pytanie tylko, czy nie przeszkodzą w tym skutki upadku w Bydgoszczy. Ciekawie zapowiada się też rywalizacja z biegach na 3000 m z przeszkodami: wystąpią m.in. Kinga Królik i Maciej Megier.

Transmisje z Diamentowej Ligi - na antenach Polsatu Sport.

Pia Skrzyszowska
Jakub Szymański


