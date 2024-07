Anastazja Kuś faworytką do medalu w ME U-18. Zaraz potem kurs na Paryż

W ekipie znalazła się m.in. biegająca na 400 m Anastazja Kuś, która od jakiegoś czasu mocno rozgrzewa sportową wyobraźnię polskich kibiców. 17-lekkoatletka sposobi się do mistrzostw Europy U-18, które odbędą się w Bańskiej Bystrzycy. Jest tam faworytką do medalu. Liczy na ten najcenniejszy.

Wynik 17-latki - 52,26 sek. - to nowy rekord kraju do lat 18. Poprzedni przetrwał blisko cztery lata. Kuś poprawiła najlepsze życiowe osiągniecie na tym dystansie aż 0,74 sek.

- Na pewno po tym biegu jestem bliżej igrzysk w Paryżu. To jest moje marzenie, ale jeśli się nie uda, to trudno. Jestem jeszcze bardzo młodą zawodniczką. Na pewno włączyłam się do walki o te igrzyska. Wszystko, co się dalej wydarzy, pozostawiam losowi i górze - mówiła wówczas utalentowana nastolatka.