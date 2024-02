Nie ma mocnych na Pię Skrzyszowską. Historyczne złoto z wielką przewagą

Trzy siódemki, czyli 7.77 s - to rekord Polski, który od blisko 44 lat należy do Zofii Bielczyk. Rok temu Pia Skrzyszowska, aktualna przecież mistrzyni Europy ze stadionu, zbliżyła się do niego na jedną setną sekundy. I pewnie ten rekord by został pobity, gdyby nie kontuzja mięśniowa, która wyłączyła lekkoatletkę AZS AWF Warszawa nie tylko z mistrzostw Europy w Stambule, ale też z halowych mistrzostw kraju.