Nie ma mocnych na Ingebrigtsena. Złoty nawet w... błocie

Zmagania w mistrzostwach Europy w przełajach w Antalyi były już ostatnią poważną imprezą w lekkoatletycznym kalendarz na rok 2024. I choć wydawać by się mogło, że w takim terminie to impreza bez wielkich nazwisk, to rzeczywistość jest zupełnie inna. Ton wydarzeniom w najbardziej prestiżowych rywalizacjach nadawali bowiem ci, którzy błyszczeli latem. Złoto w rywalizacji mężczyzn zgarnął po raz trzeci już Jakob Ingebrigtsen, odzyskał tytuł po dwóch latach, bo 12 miesięcy temu przeszkodziła mu w tym kontuzja. Reklama

U pań zaś złoto dla znakomitej Włoszki Nadii Battocletti - rewelacji z rzymskich mistrzostw Europy (złoto na 5000 i 10000 metrów), sensacyjnej wicemistrzyni olimpijskiej z Paryża na tym dłuższym z dystansów. Wtedy minimalnie uległa tylko Kenijce Beatrice Chebet, ograła za o na finiszu Sifan Hassan oraz wszystkie pozostałe gwiazdy z Afryki.

Geniusz Jakoba Ingebrigtsena. Rekordzista świata z Chorzowa narzucił swoje tempo w połowie dystansu. I zdobył złoto

Ingebrigtsen był zdecydowanym faworytem do triumfu w Antalyi, choć na starcie stanęli przecież dwaj inni mistrzowie Europy: Włoch Yemaneberhan Crippa (półmaraton) i Alexis Mellet (bieg na 3000 metrów z przeszkodami). Norweg był czujny, reagował na mocne tempo Brytyjczyka Hugo Milnera, a w połowie dystansu wrzucił taki bieg, który okazał się a wysokim dla reszty stawki.

Mimo że Crippa cały czas miał go w zasięgu wzroku, to i tak niewiele mógł zrobić. Za plecami Ingebrigtsena biegło w sumie pięciu zawodników, ale z tego grona to Włoch zachował najwięcej sił. Norweg finiszował w czasie 22:16, Crippa stracił osiem sekund, trzeci zaś Hiszpan Thierry Ndikumwenayo - już 15. Mistrzowi z bieżni niestraszne było błoto, wilgotna trawa, skałki czy piach. Reklama

Tak wyglądała trasa w Antayi. Z prawej: Polak Maciej Megier, 19. w rywalizacji w kategorii U-23 / JASPER JACOBS / BELGA MAG / Belga via AFP / AFP

W rywalizacji do lat 20 złoto zdobył podopieczny Tomasza Lewandowskiego - Holender Niels Laros. Z kolei wśród młodzieżowców (U-23) na 11. pozycji finiszował Kamil Herzyk, do złotego Brytyjczyka Willa Barnicoata stracił 23 sekundy. 19. miejsce zajął Maciej Megier, do mety dotarł 10 sekund za rodakiem.

Nadia Battocletti, Włoszka z niewyobrażalnymi siłami. Finiszowała, a pewnie mogła tak biec dalej

W rywalizacji kobiet jeszcze kilka dni temu można sobie było ostrzyć zęby na rywalizację fenomenalnej w ostatnim czasie Nadii Battocletti z trzykrotną mistrzynią Europy w przełajach - Norweżką Karoline Bjerkeli Grøvdal. W Rzymie w mistrzostwach Europy na stadionie Włoszka była lepsza na 5000 metrów, ale doświadczona rywalka zgarnęła złoto w półmaratonie. No i Grøvdal znakomicie radzi sobie w takich warunkach przełajowych, pokazuje do od 10 lat. Tym razem wycofała się jednak z rywalizacji, powodem była choroba.

W tej sytuacji sensacji nie było - Battocletti znów poradziła sobie z Niemką Konstanze Klosterhalfen, byłą mistrzynią Europy na 5000 metrów i brązową medalistką na tym dystansie z Dohy. Niedawno spotkały się w zawodach w Alcobendas, lepsza była Włoszka. Tym razem na mecie uzyskała 11 sekund przewagi, brąz zgarnęła Turczynka Yasemin Can. Reklama

Nadia Battocletti / Maja Hitij/Getty Images for European Athletics / Getty Images

Battocletti została pierwszą w historii zawodniczką, która zgarnęła złote medale tak w rywalizacjach U-20 i U-23, jak i wśród seniorek. Najlepsza z Polek - Zofia Dudek - finiszowała na 33. pozycji, ze stratą 84 sekund.

Polska najbliżej sukcesu była w zmaganiach sztafet mieszanych. Michał Groberski, Martyna Galant, Magdalena Breza i Filip Rak finiszowali na szóstej pozycji - z czasem 18:32. Do medalu zabrakło jednak sporo, pół minuty. A o miejscach na podium decydował finisz trzech sztafet: najlepszy był Włoch Pietro Arese, drugie miejsce zajął Francuz Simon Bedard, a trzecie - Brytyjczyk Tyler Bilyard. Wszystkim zmierzono czas 18:02.

Reklama Jakob Ingebrigtsen pobił rekord świata w biegu na 2000 metrów. / Polsat Sport / Polsat Sport

Jakob Ingebrigtsen / Artur Widak/NurPhoto via AFP / AFP