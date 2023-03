Maria Andrejczyk w ostatni czwartek wzięła udział w sesji AMA (ask me anything) na portalu Wykop.pl i... zachwyciła internautów swoim poczuciem humoru i dystansem do siebie. Oszczepniczka nie unikała jednak również i poważniejszych tematów - w pewnym momencie padło pytanie chociażby o wspólną rywalizację osób transpłciowych i cispłciowych. "Możesz czuć się i indetyfikować się w życiu codziennym tak, jak uważasz za potrzebne, ale sport jest zero-jedynkowy i ma tylko dwie płcie" - stwierdziła m.in. zawodniczka.