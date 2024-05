Nie Haratyk czy Bukowiecki. Oto pewniak do złota, najdalej w XXI wieku

Odległość, jaką Leonardo Fabbri osiągnął w Modenie, może wręcz szokować - wydawało się przecież, że rezultaty w okolicach 23. metra są zarezerwowane tylko dla Ryana Crousera , ewentualnie Joego Kovacsa czy Toma Walsha . Włoch nie wyskoczył jednak ze swoją próbą jak królik z kapelusza - on już błyszczał, choć ciężko jest wyjść z cienia rekordzisty świata Crousera. Amerykanin to autor dziewięciu z trzynastu ogółem rezultatów ponad 23-metrowych, niedostępnych od wielu lat dla Europejczyków.

Wicemistrz świata ze stadionu, brązowy medalista z hali. Europejska nadzieja w walce tytanów

Włoch zbliżył się więc do niego na zaledwie 18 centymetrów, tyle dzieli go teraz od rekordu Europy. W Modenie trzykrotnie pchał powyżej 22 metrów, końcowym wynikiem sam był zaskoczony.

Główny faworyt mistrzostw Europy. "Chciałbym doprowadzić Stadio Olimpico do wrzenia"

Co to oznacza w kontekście zbliżającego się sezonu? Choćby to, że Fabbri z miejsca staje się głównym faworytem czerwcowych mistrzostw Europy, podczas których będzie miał dodatkowy atut. To miejscowa publiczność w stolicy jego kraju. - Chciałbym doprowadzić Stadio Olimpico do szaleństwa - już zapowiedział. A później będą igrzyska olimpijskie, gdzie być może wysoko zawiesi poprzeczkę samemu Crouserowi. Do starcia gigantów światowej kuli dojdzie zapewne pod koniec maja na mityngu w Ostrawie.