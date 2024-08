Nie dało się wcisnąć zapałki. Sułek-Schubert skoczyła i już rekord sezonu

Ósme miejsce po pierwszym dniu zmagań w siedmioboju, zaledwie sześć miesięcy po urodzeniu dziecka - Adrianna Sułek-Schubert znów pokazała się lekkoatletycznemu światu z bardzo dobrej strony. Owszem, na walkę o medale nie było co liczyć, Nafissatou Thiam, Katharina Johnson-Thompson czy Anna Hall są poza jej zasięgiem, ale już na wyższe miejsce w dziesiątce: jak najbardziej.

Adrianna Sułek-Schubert w skoku w dal. Pierwsza kolejka i już rekord sezonu

Gdy w Monachium Adrianna Sułek zdobywała dwa lata temu wicemistrzostwo Europy, w dal skoczyła 6.55 m. Gdy zaś kilka miesięcy później, jeszcze przed zajściem w ciążę, w Stambule wywalczyła halowe wicemistrzostwo świata, uzyskała 6.62 m. To jej rekord życiowy, zarazem poziom najlepszych siedmioboistek na świecie. Dawał jej duże zyski, ale po urodzeniu dziecka to właśnie tu - i w skoku wzwyż - bydgoszczanka straciła najwięcej.

Już pierwsza próba pokazała, że będzie dobrze. Polka zaliczyła idealne odbicie, między czubek jej buta i miejsca oznaczające skok spalony nie dałoby się chyba wcisnąć nawet zapałki. I pofrunęła na 6.09 m, co oznaczało już gwarancję 877 punktów. Może i mało, jak się spojrzy na jej osiągnięcia sprzed dwóch lat. Ale dające już pewność, że nie będzie "zerówki".

A w kolejnych skokach można było trochę bardziej zaryzykować. I zaryzykowała, w drugiej kolejce był świetny wiatr (+1.9 m/s), dobra odległość, ok. 6.30, ale i o 6 cm przekroczony próg. Udało się za to w trzecim podejściu, sama była zadowolona po wylądowaniu. 6.22 m, 918 pkt i najprawdopodobniej utrzymane miejsce w czołowej dziesiątce.

W walce o złoto zachowane zostało status quo, co niespecjalnie pewnie satysfakcjonuje Johnson-Thompson. Ona tu miała sporo zyskać nad Thiam, która jest lepsze w rzucie oszczepem. Brytyjska mistrzyni świata miała zaś wielkie problemy, dopiero trzeci skok - na 6.40 m, oddał część jej możliwości. Tylko że Belgijka wcześniej uzyskała 6.41 m, a na koniec skoczyła w... to samo miejsce. Zawiodła zaś Hall, wynik 5.93 m to dużo poniżej jej możliwości.