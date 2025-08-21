Nie było cienia litości. Cztery lata dyskwalifikacji. Tuż przed startem MŚ

Maryna Bech-Romanczuk to mistrzyni Europy, a także wicemistrzyni świata w skoku w dal i w trójskoku. W grudniu ubiegłego roku została poddana kontroli między zawodami. Stwierdzono u niej znacznie podwyższone stężenie testosteronu.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami została zawieszona. Poza wyczynowym sportem pozostaje od 13 maja tego roku. Próby udowodnienia niewinności nie przyniosły rezultatu. 30-latka została właśnie ukarana czteroletnią dyskwalifikacją.

Medalistka ME i MŚ na aucie. Do końca utrzymywała, że jest niewinna

Bech-Romanczuk tłumaczyła, że wysoki poziom testosteronu to efekt leczenia farmakologicznego trapiących ją dolegliwości. Nie skorzystała z szansy otrzymania łagodnego wyroku. Gdyby przyznała się do winy w ustalonym terminie (minął 10 sierpnia), zostałaby zdyskwalifikowana tylko na rok.

"Poświęciłam całe życie sportowi i uczciwej rywalizacji. Ta droga nie była łatwa, ale zawsze pozostałam wierna swoim wartościom i udowodniłam, że uczciwy sport jest możliwy" - napisała ukraińska lekkoatletka na Instagramie.

"Odmówiłam podpisania jakichkolwiek dokumentów wymagających przyznania się do winy, ponieważ jestem uczciwą osobą" - dodała Bech-Romanczuk, zarzucając władzom światowej lekkoatletyki brak rzetelnego dochodzenia w tej sprawie.

Zapowiedziała też publikację obszernego wywiadu z nią w roli głównej. Ma w nim odkryć kulisy afery. Nie podała konkretnego terminu.

Surowy werdykt usłyszała krótko przed imprezą sezonu, jaką będą wrześniowe mistrzostwa świata w Tokio (początek 13.09).

